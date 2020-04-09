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Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Kozpınar Mahallesi’nde B.Ö.

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

Balıkesir’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Kozpınar Mahallesi’nde B.Ö. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alan jandarma ekipleri sivil ekip oluşturarak kumar oynanan yere baskın düzenledi.
Jandarma ekipleri kapatılan kahvehanede yaptıkları kontrolde, halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan İ.Y., S.B., E.Ö., E.C., Y.B., A.M.Ö., Ö.G. ve B.Ö. isimli şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" fiillerinden toplamda 35 bin lira idari para cezası kesildi.
Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla kahvehane işletmecisi B.Ö. isimli şüpheli hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

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