Kumar oynayan 9 kişi yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde polis ihbar üzerine baskın yaptığı kapalı birahanede kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’de, yeni tip Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan birahaneyi, kumarhaneye çevirdiler. Karesi ilçesinde ihbar üzerine kapalı olan birahaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride kumar oynayan 9 kişiyi yakaladı. Korana virüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken birahane sahibine "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Alınan duyum üzerine polis ekiplerince yapılan araştırma ile söz konusu adreste bulunan birahanede yapılan kontrolde içeride 9 kişi yanık diye tabir edilen kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Polis halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan 10 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek" ve "Kumar Oynamak" fiillerinden toplamda 42 bin 25) TL idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerinin birahanede yapılan aramada;15 deste 52’lik iskambil oyun kağıdı, 17 adet Yazboz çetelesi, 1 adet Adisyon olarak kullanılan not kağıdı, 5 bin 685 TL para, 1 adet yuvarlak oyun masası,1 adet büyük boy kare masa üstlüğü, 4 paket içerisinde 56 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla birahane işletmecisi C.Ş. isimli şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

