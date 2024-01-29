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  4. Kumar oynayan altı kişiye 38 bin 550 TL para cezası uygulandı

Kumar oynayan altı kişiye 38 bin 550 TL para cezası uygulandı

İHA İHA
29.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Kumar oynayan altı kişiye 38 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kumar oynanan yerlere yönelik yapılan denetimler çerçevesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığını tespit eden Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri dernek lokaline baskın yaptı. Ekipler, bir masada kumar oynayan 6 kişiyi 1 deste iskambil kağıdı, bin 400 lira para ve yazboz kağıdı ile suçüstü yakaladılar.

Kumar aletlerine ekipler tarafından el konulurken, kumar oynayan 6 kişi hakkında 5326 SKM Madde 34’ten toplam 38 bin 550 TL idari para cezası uygulanarak, kıraathane işletmecisi G.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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