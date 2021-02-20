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Kumar oynayan şahıslara polislerden suçüstü

20.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Kumar oynayan şahıslara polislerden suçüstü

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 12 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 97 umuma açık yer, 3 dernek ve lokalde eş zamanlı denetim yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 97 umuma açık yer, 3 dernek ve lokalde eş zamanlı denetim yapıldı. 15 Ekip, 45 polisin yer aldığı denetimlerde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 6 kişi hakkında toplam 8 bin 16 TL para cezası uygularken 6 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri kumar oynatılan adreslerde 31 deste iskambil oyun kağıdı, 1 deste poker kağıdı, 8 adet okey ıstakası,194 adet okey taşı, 18 adet zar, 2 adet yuvarlak zar masası, 510 TL ve 100 Dolara el koydu.
Polis ekipleri aynı zamanda Korona virüs tedbirlerine uymayan 9 kişi hakkında da toplam 8 bin 100 TL para cezası kesti. Denetimler 113 kişinin ise kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kumar oynayan şahıslara polislerden suçüstü

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