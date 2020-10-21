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Kumar tutkunluğu mühür kırdırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de daha önce kapatılmış bir yerin kapısındaki mührü bozarak içeride kumar oynadığı iddia edilen 2 kişi, bazı malzemeler ile yakalandı.Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İstiklal mahallesinde C.

Eskişehir’de daha önce kapatılmış bir yerin kapısındaki mührü bozarak içeride kumar oynadığı iddia edilen 2 kişi, bazı malzemeler ile yakalandı.
Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İstiklal mahallesinde C. Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda bir yerde arama yaptılar. Aramada, söz konusu yerin iki kapısında bulunan mühürlerden birinin bozulduğu, içeride bulunan masada şahısların okey oynadığını belirledi.
Masada bulunan toplam 180 lira para, dört adet ıstaka ve okey taşlarına el konulurken, şüpheli şahıslar A.Y ve Y.K. hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama’ suçundun işlem yapıldı.

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