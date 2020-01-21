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  4. Kumaş: "Karadeniz’in yeşil altını ekonomiyi bölgede canlandırıyor"

Kumaş: "Karadeniz’in yeşil altını ekonomiyi bölgede canlandırıyor"

ORDU HABERLERİ  | 21.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye İlçesi Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, 2020 yılının ekonomik olarak iyi bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi.

Kumaş: "Karadeniz’in yeşil altını ekonomiyi bölgede canlandırıyor"

Ordu’nun Ünye İlçesi Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, 2020 yılının ekonomik olarak iyi bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi. Kumaş, Karadeniz’in yeşil altını diye tabir edilen fındığın ilçe ekonomisine katkı sunduğunu belirterek 2020 yılında üreticilerin ve yatırımcıların rahat bir yıl geçireceğini vurguladı.
Kuyumcular olarak ilçede ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kumaş, 2019 yılında fındık üreticilerimiz ve gerekse vatandaşlarımız 2020 yılından daha beklentili ve yatırım amaçlı olarak da altını tercih edebileceklerini dile getirdi.

"Yerli otomobilin ilçede ilk taliplisiyim"
Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un çıkmasının ardından ilçede ilk taliplilerinden birisi olduğunu ifade eden Kumaş, "Türkiyemiz şu ilk yerli otomobilini çıkardı. Bizler de Ünye’de Kuyumcular Birliği olarak yerli otomobilimize talibiz. Tabii bu diğer markalardan bizi yerli markalara yönlendirecektir. Ülkemizin şu anki durumuna baktığımızda ekonomik olarak yeni yılın bir canlanma olduğunu söyleyebiliriz. Yerli üretimle beraber paramızda ülkemiz içerisinde kalacaktır" dedi.

"Karadeniz’in yeşil altını ekonomiyi bölgede canlandırıyor"
Karadeniz genelinde fındığın yeşil altın olarak görüldüğünü ve ekonomiyi ayakta tutan bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Kumaş, "Her yıl üreticilerimiz fındığını satmasının ardından yatırım amaçlı bir yerlere yöneliyor. Bu altın yada farklı yatırımlar olabilir. Faizin yüksek olduğu dönemlerde insanlar komşularından emanet altın alarak kendilerini götürmeye çalıştılar. Bizler de birer fındık üreticisi olduğumuz için genellikle üretimin olduğu zamanlarda hareketlenme oluyor. Tabii yeni yılla beraber bu hareketlenmeler daha da artacağını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Faizlerin düşmesi 2020 yılını hareketlendirecek"
Bankaların faizlerinin indirilmesinin de ekonomiyi canlandıracağını kaydeden Kumaş, "Bugün bazı bankalarımız faizlerini indirdi. Bakıldığında bu ekonomiyi ciddi anlamda etkiliyor. Vatandaşlarımız bankalara olan bağımlılığından kurtularak yatırımlara yöneliyor. Buda piyasayı hareketlendiriyor. Yeşil altın dediğimiz fındıkta değerini bulunca insanlar rahatlıkla borçlarını ödüyorlar" diye konuştu.

Kumaş:

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