Kumaş: "Karadeniz’in yeşil altını ekonomiyi bölgede canlandırıyor"

Ordu’nun Ünye İlçesi Kuyumcular Birliği Başkanı Nuri Kumaş, 2020 yılının ekonomik olarak iyi bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi. Kumaş, Karadeniz’in yeşil altını diye tabir edilen fındığın ilçe ekonomisine katkı sunduğunu belirterek 2020 yılında üreticilerin ve yatırımcıların rahat bir yıl geçireceğini vurguladı.

Kuyumcular olarak ilçede ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kumaş, 2019 yılında fındık üreticilerimiz ve gerekse vatandaşlarımız 2020 yılından daha beklentili ve yatırım amaçlı olarak da altını tercih edebileceklerini dile getirdi.

"Yerli otomobilin ilçede ilk taliplisiyim"

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un çıkmasının ardından ilçede ilk taliplilerinden birisi olduğunu ifade eden Kumaş, "Türkiyemiz şu ilk yerli otomobilini çıkardı. Bizler de Ünye’de Kuyumcular Birliği olarak yerli otomobilimize talibiz. Tabii bu diğer markalardan bizi yerli markalara yönlendirecektir. Ülkemizin şu anki durumuna baktığımızda ekonomik olarak yeni yılın bir canlanma olduğunu söyleyebiliriz. Yerli üretimle beraber paramızda ülkemiz içerisinde kalacaktır" dedi.