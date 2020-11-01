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Kumbaba Köyünden depremzedelere gıda yardımı

ÇORUM HABERLERİ  | 01.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan depremin ardından yurdun birçok kentinden yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.

Kumbaba Köyünden depremzedelere gıda yardımı

İzmir’de yaşanan depremin ardından yurdun birçok kentinden yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı. Bu kapsamda Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba Köyü’nde de her yıl kesilen şükür kurbanı depremzedelere gönderildi.
İzmir’de Cuma günü meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yurdun birçok kentinden yardımlar ve ekipler yola çıktı. Bu kapsamda Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba Köyünde, geleneksel olarak her yıl kesilen şükür kurbanın bu seneki eti depremzedelere bağışladı.
Köy Muhtarı Satılmış Güven, köy halkı adına bu seneki şükür kurbanından elde edilen 493 kilo dana eti ile 60 kilogram pirinci İzmir’deki depremzedelerine ulaştırmak üzere Türk Kızılay Derneği’ne teslim ettiklerini söyledi.

Kumbaba Köyünden depremzedelere gıda yardımı

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