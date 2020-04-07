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Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT HABERLERİ  | 07.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki öğrenci kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bağışladı.Erbaa’da annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek olmak için harçlıklarını biriktirdi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki öğrenci kumbarasında biriktirdiği 70 lirayı ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bağışladı.
Erbaa’da annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek olmak için harçlıklarını biriktirdi. 155’i arayarak kumbarasındaki paraları bağışlamak isteyen Aslı’ya polis ekipleri yardımcı oldu. Aslı’dan teslim aldıkları kumbarayı bankaya götüren polis memurları, kumbaradan çıkan 70 lirayı bağış hesabına yatırdı. Kampanya başladığı gün para biriktirmeye başladığını ifade eden Aslı Tombaş, polis ekiplerine evlerine kadar gelip bağış için yardımcı olmaları sebebiyle teşekkür etti. Anne Özlem Gürel ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

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