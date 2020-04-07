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Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği 652 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ana sınıfı öğrencisi Buğra Bal, ailesi aracılığıyla Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e ulaşarak kumbarasındaki paralarla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti.

Talep üzerine Bal ailesini evinde ziyaret eden Güven, kampanya hesabına yatırmak için kumbaradaki 652 lirayı teslim aldı.

Kampanyaya destek olduğu için Buğra ve ailesine teşekkür eden Güven, "Evladımız Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergiledi. Minik Buğra, daha önce paten almak için para biriktirmiş ve almış. Şimdi de biriktirdiği parayla dünya küresi almayı hedefliyordu. Bize kampanyaya destek olmak istediğini ilettiğinde, bizler de kendisine çok istediği dünya küresini hediye etmek istedik. Teslim aldığımız parayı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına Buğra Bal adına yatırıp dekontunu da kendisine teslim edeceğiz. Bu hassas davranışı için Buğra'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampanyaya katıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Buğra Bal da "Uzun zamandır biriktirdiğim harçlıklarımı daha çok ihtiyacı olan kişilere destek olmak için bağışlamak istedim. Dışarı çıkamadığımız için yetkililere ulaştık ve parayı teslim ettik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afşin Bağış Kahramanmaraş Milli Dayanışma

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