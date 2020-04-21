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Kumbarasındaki parayı milli dayanışma kampanyasına bağışladı

YOZGAT HABERLERİ  | 21.04.2020 13:16 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 9 yaşındaki Hazal Caykın, ‘Benim her şeyim var ihtiyacı olanlara kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum’ diyerek kumbarasındaki parayı milli dayanışma kampanyasına bağışladı.Yozgat’ta 9 yaşındaki Hazal Caykın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlayarak destek verdi.Anne Gamze Caykın Yozgat Emniyet Müdürlüğüne ait 112 nolu telefonu arayarak 9 yaşındaki kızı Hazal’ın kumbarasında biriktirdiği parayı “ Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istediğini söyledi.

Kumbarasındaki parayı milli dayanışma kampanyasına bağışladı

Yozgat’ta 9 yaşındaki Hazal Caykın, ‘Benim her şeyim var ihtiyacı olanlara kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum’ diyerek kumbarasındaki parayı milli dayanışma kampanyasına bağışladı.
Yozgat’ta 9 yaşındaki Hazal Caykın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlayarak destek verdi.
Anne Gamze Caykın Yozgat Emniyet Müdürlüğüne ait 112 nolu telefonu arayarak 9 yaşındaki kızı Hazal’ın kumbarasında biriktirdiği parayı “ Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istediğini söyledi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Caykın ailesinin evine giderek kumbaradaki 160 lira 70 kuruşu teslim aldı. Emniyet ekipleri kumbaradaki 160 lira 70 kuruşu bankaya yatırarak dekontu 9 yaşındaki Hazal Caykın’a teslim etti.
Hazal Caykın, “ Ben Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına katılmak istedim. Benim her şeyim var ihtiyacı olanlara bu kumbaradaki parayı bağışlamak istiyorum dedi.

Kumbarasındaki parayı milli dayanışma kampanyasına bağışladı

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