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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

14.09.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Güzelce Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kumburgaz

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