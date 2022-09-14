Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Güzelce Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

