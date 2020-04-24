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Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe merkezinde meydana geldi.

Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.
Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe merkezinde meydana geldi. Muhammet Erdal’a ait evin kümesine giren sansar 1 hafta içerisinde çok sayıda tavuğu telef etti. Erdal, yaşadığı olayı anlatarak, “İlk sabah evden çıktığımda kümese bakınca 7 tavuğun sansar tarafından telef edildiği gördüm. O günden sonra tavukların birer ikişer öldürülmeye başlandı. Toplamda 20 tavuğum sansar tarafından telef edildi” diye konuştu.

Komşular önlem alsın
Erdal, mahallede ki komşularına da seslenerek, “Komşularımızın da tavukları var. Onların tavukları şu an sağ. Benim tavuklarım katledildi. Komşularım şimdiden önlem alsın. Benim başıma gelen onların başına gelmesin” dedi

Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

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