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Kumköy’de plaj temizliği

22.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan Marine Litter Watch (MLW) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amacıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Aksu Belediyesi ve Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) yetkililerinin katılımı ile Kumköy sahilinde temizlik yaptı.Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı Akdeniz sahillerinde uygulamaya devam ediyor.

Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan Marine Litter Watch (MLW) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amacıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Aksu Belediyesi ve Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) yetkililerinin katılımı ile Kumköy sahilinde temizlik yaptı.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter Watch” Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı Akdeniz sahillerinde uygulamaya devam ediyor. Program kapsamında Aksu Kumköy Sahilinde bir yıl içinde 4 etapta gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarının ikinci etabı da tamamlandı.
Çalışmanın en önemli amaçlarından birinin çöplerin Mavi Bayrak ödüllü plajlara olumsuz etkilerini azaltmak olduğunu belirten yetkililer; MLW etkinlik uygulama kriterlerini dikkate alınarak, daha önce belirlenen 100 metre kıyı uzunluğundaki alanda ikinci etap plaj temizliğini tamamladı. Tüm alanın yaklaşık 15 dakika içinde taranması ile birlikte toplanan atıklar, türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alındı. Aynı uygulama alanında üçüncü etap çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek.

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