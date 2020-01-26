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Kumluca 14. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin değişik yörelerinden 100 devenin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşleri'ne ülkenin değişik bölgelerinden 100 deve katıldı.

Kumluca Belediyesince Karatepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, develer rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Zaman zaman güreşen develeri ayırmakta zorlanan görevliler, aynı zamanda rakiplerinden kaçan develeri yakalamakta da zorlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir Yörük kültürü olan deve güreşlerini yaşatmak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere taşımak adına bu etkinliğe destek verdiklerini söyledi.

Kaymakamlık kupası için "Boran" ile "Dost", Belediye Başkanlığı kupası için "1071 Alparslan" ve "Granikos", Ziraat Odası Başkanlığı kupası için "Han-1" ve "Küçükağa", Deveciler Derneği kupası için "Şenlik" ve "Şımarık Aybüke", güreş ağalığı için de "Bakış Efe" ile "Tuana" isimli develer güreşti.

Birincilerin seçilmediği etkinlikte deve sahiplerine kupa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Deve Güreşi Kumluca Yörük Kültürü

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