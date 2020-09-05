Kumluca Ak Parti, Erol Uysal ile devam dedi

AK Parti Kumluca ilçesi 7’inci olağan kongresi Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Meydan Mahallesi Kapalı Halk Pazarında yapıldı. Kongrede oy kullanan 206 delegenin 194’ünün oyunu alan mevcut ilçe başkanı Erol Uysal yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongre’ye AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Senanur Çelik, Tuğba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti Demre İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Kongre’de divan teşekkülünden sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal açılış konuşması yaptı. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Milletvekili Senanur Çelik’in siyasi konuşmasının ardından faaliyet raporu ve gelir gider raporları okundu.

Seçimlerde toplam 400 delegenin 206’sı oy kullandı. Kullanılan 206 oyun geçerli olan 194’ünü alan mevcut İlçe Başkanı Erol Uysal yeniden ilçe başkanı seçildi. Erol Uysal’ın yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:" Zafer Çetin, Ahmet Karakuş, Ferhat Özer, Rafet Okulu, Yaşar Alpaslan, Süleyman Deniz, Ramazan İlkuçan, Selehattin Aydil, Aydın Akkın, Erhan Sabur, Tamer Koçak, Hatice Balbaba, Ali Dalgıç, Erol Çiftçi, Nur Doğan Uçak, Abdulkerim Korkmaz, Tuba Öztürk, Nilüfer Cengiz, Mehmet Başaran"

