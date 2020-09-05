YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kumluca Ak Parti, Erol Uysal ile devam dedi

Kumluca Ak Parti, Erol Uysal ile devam dedi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

AK Parti Kumluca ilçesi 7’inci olağan kongresi Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Meydan Mahallesi Kapalı Halk Pazarında yapıldı.

AK Parti Kumluca ilçesi 7’inci olağan kongresi Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Meydan Mahallesi Kapalı Halk Pazarında yapıldı. Kongrede oy kullanan 206 delegenin 194’ünün oyunu alan mevcut ilçe başkanı Erol Uysal yeniden ilçe başkanı seçildi.
Kongre’ye AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Senanur Çelik, Tuğba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti Demre İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.
Kongre’de divan teşekkülünden sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardından AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal açılış konuşması yaptı. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Milletvekili Senanur Çelik’in siyasi konuşmasının ardından faaliyet raporu ve gelir gider raporları okundu.
Seçimlerde toplam 400 delegenin 206’sı oy kullandı. Kullanılan 206 oyun geçerli olan 194’ünü alan mevcut İlçe Başkanı Erol Uysal yeniden ilçe başkanı seçildi. Erol Uysal’ın yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:" Zafer Çetin, Ahmet Karakuş, Ferhat Özer, Rafet Okulu, Yaşar Alpaslan, Süleyman Deniz, Ramazan İlkuçan, Selehattin Aydil, Aydın Akkın, Erhan Sabur, Tamer Koçak, Hatice Balbaba, Ali Dalgıç, Erol Çiftçi, Nur Doğan Uçak, Abdulkerim Korkmaz, Tuba Öztürk, Nilüfer Cengiz, Mehmet Başaran"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Salgının isimsiz kahramanları
Salgının isimsiz kahramanları
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Manavgat’ın Sesi 47 yaşında
Manavgat’ın Sesi 47 yaşında
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.