YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kumluca Basketbol Kulübü Antalya şampiyonu oldu

Kumluca Basketbol Kulübü Antalya şampiyonu oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kumluca Basketbol Kulübü U-18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U-18 kategorisinde merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.Kumluca’nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör Hakan Bilici, her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi.

Kumluca Basketbol Kulübü Antalya şampiyonu oldu

Kumluca Basketbol Kulübü U-18 erkek takımı, 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda U-18 kategorisinde merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.
Kumluca’nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı olduğunu ifade eden antrenör Hakan Bilici, her sene zirveye adam takımlar kurarak mücadele edeceklerini söyledi. Bilici, “Şampiyonlukta emeği geçenlere ve destek verenlere çok teşekkür ediyor ve aldığımız şampiyonluğu, Kumluca halkına armağan ediyoruz” dedi.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise, takımlar ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.