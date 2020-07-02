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Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

ANTALYA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesi Belediye Başkan yardımcısı İYİ Parti’li Mehmet Toprakçı görevinden istifa etti.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

Antalya’nın Kumluca ilçesi Belediye Başkan yardımcısı İYİ Parti’li Mehmet Toprakçı görevinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Toprakçı, istifa sebebi olarak kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun kendisini töhmet altında bırakacak bir takım eylemlerle yolun bundan sonrasını yürünemez hale getirmiş olması olarak gösterdi.
Mehmet toprakçı, istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı : " 30 Mart seçimlerinden sonra İYİ Parti çatısı altında Belediye Meclis üyeliğine seçildim. Seçim döneminde Mustafa Köleoğlu ile yol yürüyüp, seçim boyunca birlikte çalıştığımız için 1 Haziran itibariyle Başkan Yardımcısı olarak atandım. Kamu hizmeti yapmamız gerektiği yerde birçok şeyden haberim olmadığını fark ettim. Kumluca halkı beni tanır, ben sözümün eri bir insanım. Kumluca halkına hizmet etmeye, onların zararına olacak hiçbir şeye izin vermemeye seçim sahasında söz vermiştim. Ancak bu süreçte gördüm ki, desteklediğimiz, seçimde arkasında durduğumuz ve Kumluca olarak seçtiğimiz Köleoğlu, Kumluca’yı düşünmekten uzak hareket ediyor. Belediye Meclisi toplantılarını belediye başkanı ve yaverleri şeklinde algılayan, böylece şeffaflık ilkesini kendi yardımcılarından bile esirgeyen Köleoğlu, kendisini töhmet altında bırakacak bir takım eylemlerle yolun bundan sonrasını yürünemez hale getirmiştir. Alnım açık yüzüm pak bir şekilde bu birlikteliği burada sonlandırıyor, başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Değerli Kumluca halkının beni seçtiği belediye meclis üyeliği görevime geri dönüyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan dava arkadaşlarıma, bütün Kumluca Belediyesi personeline, mesai arkadaşlarıma ve bütün Kumluca halkına şükranlarımı sunuyorum"

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