YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kumluca Deresi temizlendi

Kumluca Deresi temizlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Kumluca Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.Çorlu’da Kemalettin, Nusratiye, Cemaliye, Silahtarağa ve Hıdırağa mahallelerinden geçen Kumluca Deresi’nin kış şartlarında meydana gelebilecek yağışlarda olası taşkınlara neden olmaması için başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.Çalışmaların ilk kısmına Kemalettin Mahallesi, Küme Evler tarafında yaklaşık 950 metrelik güzergah hattında başlanarak, İstanbul-Edirne yoluna uzanan bin 152 metrelik kısım temizlenerek çalışmalar sonlandırıldı.Dere yatağından hafriyat atıkları çıktıKumluca Deresi temizlik çalışmasından toplamda birinci etap ve ikinci etap için yaklaşık 300 metreküp hafriyat atığı çıkarıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Kumluca Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.
Çorlu’da Kemalettin, Nusratiye, Cemaliye, Silahtarağa ve Hıdırağa mahallelerinden geçen Kumluca Deresi’nin kış şartlarında meydana gelebilecek yağışlarda olası taşkınlara neden olmaması için başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ilk kısmına Kemalettin Mahallesi, Küme Evler tarafında yaklaşık 950 metrelik güzergah hattında başlanarak, İstanbul-Edirne yoluna uzanan bin 152 metrelik kısım temizlenerek çalışmalar sonlandırıldı.

Dere yatağından hafriyat atıkları çıktı
Kumluca Deresi temizlik çalışmasından toplamda birinci etap ve ikinci etap için yaklaşık 300 metreküp hafriyat atığı çıkarıldı. Temizliği yapılan Kumluca Deresi’nde gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılacağı ve temizlik gerektirecek bir durum bulunması halinde yeniden temizlik yapılabileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kayserispor Cuma günü gidecek
Kayserispor Cuma günü gidecek
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:46
Öğle
13:09
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
Doğuş Eczanesi
Malkara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı
Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Saray Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Aşure Etkinliği Düzenledi
Saray Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Aşure Etkinliği Düzenledi
Mahallelinin Tandır Mücadelesi
Mahallelinin Tandır Mücadelesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.