Kumluca Emniyetinden broşürlü ve sözlü uyarı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri vatandaşları sosyal mesafe korunarak, eldiven koruyucu maske takılmak suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık ve korona virüs dolandırıcılığı konusunda broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Gündüz Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, geceleri de Çarşı Mahalle Bekçileri vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, vatandaşlara, Korona virüsü bahane ederek, kendilerini kandırmak isteyenler olabileceğini hatırlattı. Bu dönemde evlerden, iş yerlerinden hırsızlıkların olabileceğini, virüs ile ilgili bilgi vermek bahanesiyle kendilerine yaklaşıp dolandırmak isteyenlerin olabileceğini belirttiler.

Sözlü ve broşürlerle uyarı yapan ekipler, vatandaşlardan, “Hayat eve sığar, evde kal Türkiye ve evde hayat var” sloganını da hatırlattılar. Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları istediler.

