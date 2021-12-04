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Kumluca Toptancı Hali'nde sezon açıldı

04.12.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumluca Toptancı Hali'nde sezon açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca Toptancı Hali'nde sezon törenle açıldı.

Törene Kaymakam Uğur Kolsuz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, komisyoncular, tüccarlar ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üretimin önemine dikkati çekerek, üretilen üründen emeğin karşılığını almanın yolunun, kaliteli üretim ve iyi pazardan geçtiğini söyledi.

Üreticinin, köylünün her zaman yanında olduklarını ifade eden Böcek, "Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretimin ve üreticinin emeğinin karşılığını alması için gayret gösteriyoruz. Bu konuda çiftçilerimize geçtiğimiz yıllarda çeşitli desteklemelerde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Yeni sezonun başta üreticilerimiz olmak üzere, komisyoncular, tüccarlar ve sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da ilçedeki halin, Türkiye'nin her türlü sebze meyve ihtiyacını karşılayan merkez olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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