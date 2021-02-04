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Kumluca’da 2 hafta süreli kan bağışı

04.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Kumluca’da 2 hafta süreli kan bağışı

Kumluca’da 2 hafta sürecek kan bağışı için Kızılay ekipleri görev yapmaya başladı.

Kumluca’da 2 hafta sürecek kan bağışı için Kızılay ekipleri görev yapmaya başladı. Kan merkezi aracı 1 Şubat-15 Şubat tarihlerinde gönüllü vatandaşların kan bağışlarını kabul edecek
1 Doktor, 3 Hemşire ve 2 tane destek personeliyle hizmet veren Kızılay Kan Toplama aracında görevli Doktor Behçet Çırakkoca, "Pandemi döneminde Covid-19 nedeniyle, her zamankinden daha çok kan ihtiyacı var. Kan Bağışı Merkezlerimiz, bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere her zaman görev başında. İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı, kendileri içinde faydalı olan kan vermeye çağırıyoruz. Böyle bir dönemde, Kumluca’daki ilgiden memnunuz. Yöre insanımıza teşekkür ederiz. 15 Şubat’a kadar, Kumluca Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız" dedi.

Kumluca’da 2 hafta süreli kan bağışı

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