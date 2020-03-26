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Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları giderildi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.Kumluca’da kurulan Sosyal Vefa Grupları ve emniyet birimleri tarafından sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve başka ihtiyaçlarını içeren paketler dağıtıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtıldı.
Kumluca’da kurulan Sosyal Vefa Grupları ve emniyet birimleri tarafından sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve başka ihtiyaçlarını içeren paketler dağıtıldı. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sosyal mesafe korunarak, koruyucu maske ve eldiven kullanmak kaydıyla gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

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