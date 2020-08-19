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Kumluca’da halı sahadaki alınan tedbirler konuşuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir araya gelen halı saha sorumluları, alınacak olan tedbirler ile ilgili talimatları görüştü.Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca’nın başkanlığında, ilçede faaliyet gösteren halı saha sorumluları ile toplantı yapıldı.

Kumluca’da halı sahadaki alınan tedbirler konuşuldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir araya gelen halı saha sorumluları, alınacak olan tedbirler ile ilgili talimatları görüştü.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca’nın başkanlığında, ilçede faaliyet gösteren halı saha sorumluları ile toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nın halı sahalarda alınacak olan tedbirler ile ilgili talimatları görüşüldü.
HES kodu şartı getirildi
Koronavirüsü salgınının başlamasıyla beraber mart ayında faaliyetleri durdurulan Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin halı saha işletmesi, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler sonrası İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile 12 Ağustos’ta kapılarını yeniden açtı. Bundan sonraki süreçte halı sahada oynamak isteyenler e-devlet, SMS veya ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden temin edeceği HES kodunu, maçtan önce işletme yetkilisine bildirerek kaydını yaptırmak zorunda. Kayıt sırasında kişi pozitif ya da vaka temaslısı olarak çıkarsa kesinlikle işletmeye alınmayacak ve Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattına da bildirimi yapılacak.
Ayrıca oyuncu, o an ‘risksiz’ çıksa bile daha sonradan pozitif ya da temaslı olduğu belirlenirse, maç yaptığı tarih ve saatlerde kimlerle bir arada olduğu, bu kayıtlardan tespit edilebilecek ve bu kişiler de hiç vakit kaybedilmeden Sağlık Bakanlığı Filyasyon Takip Sistemi’ne alınacak.

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