Kumluca’da yaş meyve sebze sektörü konuşuldu

Kumluca’da yaş meyve-sebze sektörünün taleplerinin ele alındığı toplantı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaş meyve sebze sektöründe yer alan ana aktörlerin katılımıyla, sektörel beklentilerin, taleplerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kaş, Demre, Finike, Kumluca İlçe Tarım Müdürleri, Kaş, Demre, Kumluca, Finike Ziraat Odaları Başkanları, Batı Antalya İlçeleri Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanları, üreticiler, komisyoncular ve tüccarların katılımıyla gerçekleşti.

Kamu, sivil toplum, özel sektör, çiftçiler bir arada

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen toplantının açılışında Batı Antalya’da yaş sebze ve meyve üretiminin tüm sürecinin ele alındığı geniş katılımlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu kadar çok taraflı ve geniş coğrafyadan katılımcıların olduğu toplantıyı organize eden Milletvekili Atay Uslu’ya teşekkür ederim dedi. İl Müdürleri, ziraat odaları, tüccar dernekleri başkanları da, daha ortak çalışma ve hareket etme konusunda bu tür buluşmaların çok faydalı olduğunu ifade ettiler.