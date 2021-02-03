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Kumluca’da yaş meyve sebze sektörü konuşuldu

03.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Kumluca’da yaş meyve-sebze sektörünün taleplerinin ele alındığı toplantı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaş meyve sebze sektöründe yer alan ana aktörlerin katılımıyla, sektörel beklentilerin, taleplerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kaş, Demre, Finike, Kumluca İlçe Tarım Müdürleri, Kaş, Demre, Kumluca, Finike Ziraat Odaları Başkanları, Batı Antalya İlçeleri Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanları, üreticiler, komisyoncular ve tüccarların katılımıyla gerçekleşti.Kamu, sivil toplum, özel sektör, çiftçiler bir aradaKumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen toplantının açılışında Batı Antalya’da yaş sebze ve meyve üretiminin tüm sürecinin ele alındığı geniş katılımlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu kadar çok taraflı ve geniş coğrafyadan katılımcıların olduğu toplantıyı organize eden Milletvekili Atay Uslu’ya teşekkür ederim dedi.

Kumluca’da yaş meyve-sebze sektörünün taleplerinin ele alındığı toplantı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaş meyve sebze sektöründe yer alan ana aktörlerin katılımıyla, sektörel beklentilerin, taleplerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kaş, Demre, Finike, Kumluca İlçe Tarım Müdürleri, Kaş, Demre, Kumluca, Finike Ziraat Odaları Başkanları, Batı Antalya İlçeleri Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanları, üreticiler, komisyoncular ve tüccarların katılımıyla gerçekleşti.

Kamu, sivil toplum, özel sektör, çiftçiler bir arada
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Özen toplantının açılışında Batı Antalya’da yaş sebze ve meyve üretiminin tüm sürecinin ele alındığı geniş katılımlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu kadar çok taraflı ve geniş coğrafyadan katılımcıların olduğu toplantıyı organize eden Milletvekili Atay Uslu’ya teşekkür ederim dedi. İl Müdürleri, ziraat odaları, tüccar dernekleri başkanları da, daha ortak çalışma ve hareket etme konusunda bu tür buluşmaların çok faydalı olduğunu ifade ettiler.

“Yaş sebze, meyvenin üretimi ve pazarlama süreçlerinde ortak adımlar daha güçlü atılacak”
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaş sebze ve meyvenin hem üretimi hem de pazarlama süreci ile ilgili konunun taraflarını bir araya getirerek taleplerini ve çözüm önerilerini değerlendirmek istediklerini söyledi. Tarım Antalya’nın ve Batı Antalya bölgesinin en büyük sektörü olduğuna işaret eden Uslu, " Tarımın gelişmesi, çiftçimizin büyümesi için sektör temsilcileri ile kamu, sivil toplum, özel sektör üçlüsü bir araya geldik. İl müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz mevcut durumu özetlediler, tarım sektörünün paydaşlarının sorularını cevapladılar, talepleri kaydettiler. Yaş sebze ve meyvenin hem üretimini, hem pazarlanmasını, hem de ihracatını masaya yatırdık, istişare ettik. Yasal düzenlemeler, uygulamalar, işbirliği çalışmaları, reklam ve PR faaliyetleri dahil önemli konularda ortak adımlar atıyoruz. Sorunlara çözümleri istişare yanında, Masadaki her bir paydaş görev yüklenme konusunda yapabileceklerini paylaştı. Tarım Sektörünün paydaşları ile ortak çalışmaya devam ediyoruz. Bu işbirliği ile inanıyorum önemli başarıları yakalayacağız. Hedefimiz tarımı büyütmek, çiftçimizi güçlendirmek ” dedi.
Sektör temsilcileri ve STK başkanları da verimli bir toplantı olduğunu ifade ederek, yalnızca sorunları iletmek için değil, çözümün parçası olmak, işbirliği içinde adımlar atmak için de daha güçlü çalışacaklarını belirttiler.

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