YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kumlucalı yüzücü Türkiye Şampiyonasına katılıyor

Kumlucalı yüzücü Türkiye Şampiyonasına katılıyor

08.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kumlucalı yüzücü Türkiye Şampiyonasına katılıyor

13 Yaş Üstü Türkiye Şampiyonası’na Katılım Barajları Ön Eleme Yüzme Yarışları Antalya’da tamamlandı.

13 Yaş Üstü Türkiye Şampiyonası’na Katılım Barajları Ön Eleme Yüzme Yarışları Antalya’da tamamlandı. Antalya Gençlik Spor yüzücüsü Yusuf Kuşcu yarışlarda 1. olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda antrenmanlarını yoğun bir şekilde devam ettiren Yusuf Kuşcu girmiş olduğu tüm stil ve mesafelerde dokuz yarışında da 13 yaş katılım barajlarını birinci olarak geçti.Kuşcu, 12-14 Mart 2021 tarihlerinde Giresun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, " Böyle üst düzey sporcuların performanslarını koruyabilmeleri için gerekli idari yapıdaki tüm yardımlarımıza devam edeceğiz " diyerek Antrenörü İlker Burak Kaya ve yüzücü Yusuf Kuşcu’yu tebrik ederek, yüzücüden Türkiye Şampiyonluğu sözü aldı.

Kumlucalı yüzücü Türkiye Şampiyonasına katılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:46
Öğle
13:16
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Demet Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Cihan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Lisanslı sporculara trafik eğitimi verildi

Lisanslı sporculara trafik eğitimi verildi

Büyükşehir Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Büyükşehir Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

ALTİD Başkanı Şili: “Turizm sektörü yeniden eski günlerine kavuşacak”

ALTİD Başkanı Şili: “Turizm sektörü yeniden eski günlerine kavuşacak”

Muratpaşa, buğday üretiminde dünya ortalamasın üzerinde hasat hedefliyor

Muratpaşa, buğday üretiminde dünya ortalamasın üzerinde hasat hedefliyor

Büyükşehir’den kısıtlama mesaisi

Büyükşehir’den kısıtlama mesaisi

Büyükşehir’den kısıtlama mesaisi

Büyükşehir’den kısıtlama mesaisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.