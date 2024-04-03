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Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı

İHA İHA
03.04.2024 15:29
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Demokrat Parti’den Kumluca Belediye Başkanlığına seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını aldı. Başkan Avcıoğluna, Eşi Zahide Avcıoğlu, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Mazbatasını alan Avcıoğlu Kumluca Belediyesi Binası’na geçti. Mesut Avcıoğlu burada belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye binası önündeki karşılamada kurban kesilerek kurbanın kanı Başkan Avcıoğlu’nın alnına sürüldü.

Önceki dönem Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu yeni başkanı belediye binasının kapısında karşıladı. Daha sonra makama geçilerek devir teslim töreni yapıldı. Önceki dönem Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "2019’da biz görevi devraldığımızda baharı erken getirmiştik. Bu seçimde Mesut Avcıoğlu’nun başkan seçilmesi sevinçle karşılandı. Bir hafta sonra mübarek Ramazan Bayramı’nı yaşayacağız. Ama bugün bakıyorum ki Kumluca’da demokrasi bayramı yaşanıyor. Başkan Avcıoğlu, Kumluca’ya bayramı erken getirdi" dedi.

Kumluca’nın yeni başkanı Mesut Avcıoglu ise, "Olgunluk içinde seçim sürecini atlattık. Biz yola çıkarken Kumluca ittifakı demiştik. Belediye Meclisi öyle bir şekilde oluştu ki önümüzdeki 5 yıl Kumluca’yı ortak akıl ile yöneteceğiz. Partimizin meclis üye sayısı 9 oldu. Cumhur İttifakı’nın meclis üye sayısı ise 15 ve CHP’nin de 1 meclis üyesi var. Toplam 25 meclis üyemiz var. Bu tablo birlik beraberlik içinde çalışacağımızı gösteriyor" dedi.

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