YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ’Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı

’Kumpas soruşturmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, basın açıklaması yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gerek sosyal medyada gerekse çeşitli basın yayın organlarında ’Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı ve eşi kumpas suçlaması ile gözaltına alındı" şeklinde çıkan haberlerin ardından basın açıklaması yaptı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, gerek sosyal medyada gerekse çeşitli basın yayın organlarında ’Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı ve eşi kumpas suçlaması ile gözaltına alındı" şeklinde çıkan haberlerin ardından basın açıklaması yaptı. Eşi Ayla Ekin Deniz ile birlikte gözaltına alınan Salih Suat Deniz’in Küresel Gazeteciler Konseyi Aydın İl Temsilcisi olmasının yanında aynı zamanda bölgesel bir televizyon kanalının Aydın Haber Koordinatörü olmasına rağmen aktif görevleri yerine Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı olarak anılmasından üzüntü duyduğunu, cemiyet olarak da tüzüğe aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemeleri yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklaması yapan AGC Başkanı Semra Şener, son günlerde basın meslek ilkelerine uygun olmayan haber ve paylaşımlar ve yaşanan süreç sebebiyle Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının olağanüstü gündemle toplandığını söyledi. Yapılan toplantılar sonucu basın açıklaması yapılaması kararı alındığını ve açıklamayı da kurulların kararı sonucu yaptığını kaydeden Başkan Şener, "Aydın’da yayın yapan tüm gazetelerde, internet haber sitelerinde yer alan ’Gazetemiz/İnternet haber sitemiz basın meslek ilklerine uymaya söz vermiştir’ ibaresinin bazı meslektaşlarımızca dikkate alınmadığını üzülerek tespit ettik. Gazetecilik mesleğinin kamu nezdinde saygınlığının güvencesi olan bu ilkelere uygun olarak yayın yapan meslektaşlarımıza öncelikle Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz. Fakat bu ilkeleri yok sayan, ’Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde, küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ ifadesini görmezden gelen mesleki zihniyeti asla kabul etmediğimizi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tüzüğümüzün gereğini yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz. Üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise şudur. Tüm meslektaşlarımızın da bildiği üzere, habere konu kişinin o anki aktif görevi ne ise kişi onunla anılır ve ifade edilir. Cemiyetimiz Genel Kurulu’nca 2016 yılında kendisine onursal başkanlık sıfatı verilmiş olmasına rağmen bu sıfatı hiçe sayarak, cemiyetimizin bilgisi ve onayı dışında, cemiyetimizin kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonunun karşısında kurulmuş bir oluşum olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aydın İl Temsilciliği yapan, aynı zamanda bölgesel bir televizyonun Aydın Haber Koordinatörü olan meslektaşımızla ilgili tüm haberlerde, aktif görevleri yerine ’Aydın Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı’ olarak yer almasından üyelerimiz ve cemiyetimiz adına son derece üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
AGC Başkanı Semra Şener, açıklamasının devamında "Bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğini halkın gözünde küçük düşürmek, üyemiz olsun olmasın kimsenin uhdesinde değildir. Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş amacı; gazeteciliğin, mesleki saygınlığını korumaktır. Bu vesile ile basın meslek ilkelerini bir kez daha hatırlatıyor, ilkelere uymayanlarla ilgili tüzüğümüzden doğan tüm haklarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kullanacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu
Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu
Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:01
İkindi
16:13
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı
ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.