Kumru’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde, kimi zaman sorunlara yer açan mevcut elektrik hatları, yenilenerek yeraltına taşınıyor.

Geçmiş yılarda bir kısmı yer altına alınan elektrik kablolarının geri kalan kısımlarında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. İlçede, uzun yıllardır kullanılan ve yağışlı ve rüzgarlı havalarda kesintilere yol açabilen elektrik telleri, trafo gibi önemli elektrik malzemeleri de değiştiriliyor. İlçede, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren YEDAŞ ekipleri, bu kapsamda Demircili, Samur ve Karacalı Mahallelerinde elektrik tellerini yer altına taşıma işlemi başta olmak üzere, gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerde bulunan evlerin bir kısmına elektrik dağıtımını da başlatan ekipler, uzun süreli ve daha sorunsuz kullanılacak olan elektrik tesisatlarının, sorunları azaltacağını belirtiyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlandığında ilçede elektrik telleri ve direklerden oluşan ve estetiği bozan görüntünün ortadan kaldırılacağını ifade ederek, güvenilir bir hizmetin ilçeye kazandırılacağını da belirtti.

