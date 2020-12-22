YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kumru’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Kumru’da elektrik hatları yer altına alınıyor

ORDU HABERLERİ  | 22.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde, kimi zaman sorunlara yer açan mevcut elektrik hatları, yenilenerek yeraltına taşınıyor.Geçmiş yılarda bir kısmı yer altına alınan elektrik kablolarının geri kalan kısımlarında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde, kimi zaman sorunlara yer açan mevcut elektrik hatları, yenilenerek yeraltına taşınıyor.
Geçmiş yılarda bir kısmı yer altına alınan elektrik kablolarının geri kalan kısımlarında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. İlçede, uzun yıllardır kullanılan ve yağışlı ve rüzgarlı havalarda kesintilere yol açabilen elektrik telleri, trafo gibi önemli elektrik malzemeleri de değiştiriliyor. İlçede, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdüren YEDAŞ ekipleri, bu kapsamda Demircili, Samur ve Karacalı Mahallelerinde elektrik tellerini yer altına taşıma işlemi başta olmak üzere, gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Mahallelerde bulunan evlerin bir kısmına elektrik dağıtımını da başlatan ekipler, uzun süreli ve daha sorunsuz kullanılacak olan elektrik tesisatlarının, sorunları azaltacağını belirtiyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlandığında ilçede elektrik telleri ve direklerden oluşan ve estetiği bozan görüntünün ortadan kaldırılacağını ifade ederek, güvenilir bir hizmetin ilçeye kazandırılacağını da belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:32
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Altınordu Eczanesi
Altinordu
Günaydın Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Kanaat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Pera Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Güvenay Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tezel Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.