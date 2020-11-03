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KÜN’de Diş Hekimliği Fakültesinde uygulamalı eğitim başladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüz yüze uygulamalı eğitimler pandemi tedbirleri kapsamında başladı.Kapadokya Üniversitesi Covid-19 için gerekli tüm önlemleri alarak 44 saati canlı sunum, 40 saati yüz yüze eğitim olmak üzere derslere başladı.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüz yüze uygulamalı eğitimler pandemi tedbirleri kapsamında başladı.
Kapadokya Üniversitesi Covid-19 için gerekli tüm önlemleri alarak 44 saati canlı sunum, 40 saati yüz yüze eğitim olmak üzere derslere başladı. Öğrenciler, pandemi kuralları kapsamında 12 kişilik gruplar halinde pratik eğitim yapma şansı buldular
Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü, “Öğrencilerin gelişimini görebilmek için uygulamalı eğitimleri küçük gruplar halinde yaparak, öğrencilerle birebir ilgilenebileceğiz.” dedi ve yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekti.
İlk derste öğrencilere önlükleri ve gerekli hijyen ekipmanları dağıtıldı ve öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere başladı. Aynı zamanda uzaktan eğitim alan diğer öğrenciler de, canlı olarak aktarılan dersleri üniversitenin eğitim sisteminden takip etti.
Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Covid-19 tedbirleri kapsamında gruplar halinde yüz yüze eğitime devam edecek.

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