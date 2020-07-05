YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

Küner Mahallesinde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

İZMİR HABERLERİ  | 05.07.2020 20:59 | Son Güncelleme

Korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde vaka sayısı 78 kişi olurken, ölü sayısı da 5’e çıktı.

Korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde vaka sayısı 78 kişi olurken, ölü sayısı da 5’e çıktı. Son yapılan testler ile yeni vaka sayısı bulunmazken, hastanelerde iyileşen hastaların sayısında ise yükselme olduğu öğrenildi.
İzmir’de korona virüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesine geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner’e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Kovid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

“Hastalarımız hızlı bir iyileşme sürecinde”
Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, “9 Eylül Hastanesi’nde korona virüsten dolayı tedavi gören 70 yaşındaki D.A.’nın hayatını kaybetmesiyle, korona virüsten dolayı mahallemizde ölü sayısı 5’e yükseldi. Vaka sayımız ise 78 kişi olurken, son yapılan testler ile yeni vaka sayımız bulunmaktadır. Ayrıca, hastanelerden taburcu olan kişi sayısı 20’yi geçerken, yine hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın ise hızlı bir iyileşme süreci bulunmaktadır” diye açıklama yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

İzmir Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
İlayda Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.