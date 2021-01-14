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Kungfucular parkları spor salonuna çevirdi

14.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı sporcuları, pandemi nedeniyle antrenmanlarını açık alanlarda gerçekleştiriyor.

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı sporcuları, pandemi nedeniyle antrenmanlarını açık alanlarda gerçekleştiriyor. Kungfucular kendilerine en yakın parkta her gün koşudan yumruk ve tekme tekniklerine kadar yüksek tempoda spor yaparak formlarını koruyorlar.
Covid-19 pandemi sürecinden en çok etkilenenler arasında sporcular da yer alıyor. Kısıtlamalar nedeniyle salonlardan uzak kalan sporcular, farklı yerlerde ve zor şartlar altında antrenmanlarını yapıyorlar. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda eğitimlerini yapan Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı da pandemi nedeniyle ilçedeki parkları mesken edindi.

Yumruk yumruğa dövüşüyorlar
Takımda bulunan 58 sporcu, her sabah eşofmanlarını giyinip kendilerine en yakın parka gidiyor. Isınma koşusunun ardından normal dersteymiş gibi yumruk ve tekme tekniklerini yaparak dövüş sanatlarını icra ediyorlar. Soğuk havalar onları durduramıyor. Gençler, spor salonundaki aynı heyecanla ileride katılacakları müsabakalara hazırlanıyorlar. Takım hocası Süleyman Ay da parkları dolaşarak hem öğrencilerine moral veriyor hem de eksikliklerini tamamlıyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, zamanlarını boşa geçirmeyen kungfucuları tebrik ederek spor hayatlarında başarılar diledi.

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