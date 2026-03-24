Kupa Voley'de finalin adı belli oldu: Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank

AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Başkentte oynanan mücadelede turuncu-beyazlılar, kritik anlarda üstünlüğü ele geçirirken Ebrar Karakurt’un 20 sayılık performansı öne çıktı. Eczacıbaşı, finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

Cevdet Berker İşleyen

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ankara’da oynanan müsabakada turuncu-beyazlılar, parkeden 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31’lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak final final biletini aldı.

Eczacıbaşı’nda aldığı 20 sayıyla Ebrar Karakurt en skorer isim oldu. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00’da Vakıfbank karşısında kupa için sahaya çıkacak.

