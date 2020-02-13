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Kupada maçın ardından

SİVAS HABERLERİ  | 13.02.2020 22:39 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Yenilmeden elendik, buna çok üzüldüm" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: - "Finale çıkan takım da olmak istiyoruz"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde iki maçta da yenilmeden veda ettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa karşılaşmalarının her zaman sürprizlerle dolu olduğunu ifade etti.

İyi konsantre olunmazsa ters skorlar alınabildiğine dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"Yenilmeden elendik, buna çok üzüldüm. Burada da golü bulduk. 0-0'ın avantajını korumamız gerekiyordu. İkinci golü mutlaka bulmamız gerekiyordu. Her türlü riske girdik ama şöyle bir şey oldu forvet hattında çok eksiğimiz vardı. Onların yokluğunu hissettik. Yine çevireceğimize inandık iyi pozisyonlar geldi, son vuruşlarda etkili olamadık, elendik. Üzüldük ama önümüzde çok büyük maçımız (Trabzonspor maçı) var. Lig maçlarına konsantre olmamız gerekiyor. Çok güzel şeyler yaparak buralara geldik. Elenmek kimseye başka şeyler düşündürmesin, bu takım çok güzel şeyler yapacaktır. 1-2 hafta içinde eski hüviyetimize döneceğiz, bu maçlardan alınacak dersler var."

Kupa maçlarının daha geniş zamana yayılması gerektiğini belirten Çalımbay, futbolcuya dinlenmesi için en az 72 saat süre verilmesi gerektiğini savundu.

Çalımbay, takımdaki sakat oyuncuların ligdeki Trabzonspor maçına yetişeceğini düşünmediğini dile getirerek, "Orada da puan ve puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız, o maçın havası bambaşka." dedi.

- Tuna: "Lig odaklı düşünmek zorundayız"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da maça üst seviyede konsantre olduklarını söyledi.

Hem hava muhalefeti hem de seyahat sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Tuna, oyuncularının üst seviye motivasyonla geriye düştükten sonra dönüş yapabildiklerine işaret etti.

İlk maçın avantajıyla turu geçtiklerini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Sivasspor umarım ligde daha başarılı şekilde devam eder. Ligde başarılar diliyorum ama kupada biz devam ediyoruz. Yarı finalde iki Antalya takımı oynayacak. Biri kesin finale çıkacak. İnşallah finale çıkan takım da olmak istiyoruz. Bu andan itibaren lig odaklı düşünmek zorundayız."

Tuna, maçta oyuncuların görevlerini başarılı şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

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Demir Grup Sivasspor Futbol Rıza Çalımbay Tamer Tuna Ziraat Türkiye Kupası

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