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Kupada maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 00:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton: "Çok mutluyum. Bir takımın başında kazandığım ilk kupa. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptılar. Harika mücadele ettiler"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da antrenör Eddie Newton, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Newton, "Çok zor bir maç oldu. İlk yarıda hak ettiğimiz bir şekilde soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarıda biraz yorgunluğumuzun etkisiyle Aytemiz Alanyaspor hücuma daha çok oyuncu gönderdi. Biz ise 3-4 ciddi pozisyon yakaladık. Maçı daha önce de bitirebilirdik. Son dakikada Sörloth'un golüyle maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un başında çıktığı ikinci maçta kupa şampiyonluğu yaşayan İngiliz çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Yardımcı hoca olarak kupalar ve başarılar kazanmıştım. Kupa kazanmak sizi her zaman iyi hissettirir. Bir takımın başında kazandığım ilk kupa. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptı. Harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız da bize inanılmaz destek oldu."

Eddie Newton, uzun yıllar formasını da giydiği Chelsea takımında 2011-2012 sezonunda yardımcı antrenör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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