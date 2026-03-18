Kupanın el değiştirmesine Mane'den zehir zemberek sözler! "Çok fazla yolsuzluk var"

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunun el değiştirerek Senegal'den Fas'a verildiğini duyurdu. Kararın ardından takım kaptanı Sadio Mane'nin tepkisi gündem olurken, kararın arkasındaki emsal örneğin Türkiye'den verilmesi büyük yankı uyandırdı.

Burak Kavuncu

Finalde Senegal'e 1-0 yenilen Fas'ın, rakip takım futbolcu ile teknik ekibinin maçtaki itirazı ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon ilan edildiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Açıklamada, "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MANE SESSİZ KALMADI! "ÇOK FAZLA YOLSUZLUK VAR..."

Liverpool'un eski yıldızı ve Senegal Milli Takımı'nın efsanesi Sadio Mane’den kupanın el değiştirmesine sert tepki geldi.

"Yaşananlar çok ileri gitti. Bu, uğruna savaştığımız futbol değil, inandığımız Afrika değil.

Oyunumuzda çok fazla yolsuzluk var ve bu, kıta genelindeki milyonlarca taraftarın tutkusunu öldürüyor. Oyuncular sahada her şeylerini veriyorlar, ancak saha dışındaki kararlar maçların ve kupaların kaderini belirliyor.

Sadece Senegal adına değil, genel olarak Afrika futbolu adına da derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Daha iyisini hak ediyoruz. Taraftarlar adalet, şeffaflık ve saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLI JAKOBS PAYLAŞIMDA BULUNDU!

CAF’ın Afrika Kupası’nı Senegal’den alıp Fas’a vermesi üzerine Ismail Jakobs’tan kupa paylaşımlı tepki geldi.

KARARDA SELÇUK İNAN ETKİSİ İDDİASI!

Fransız Gazeteci Daniel Riolo, CAF'ın kupayı Senegal'den alıp Fas'a verilmesinde Selçuk İnan'ın hafta sonu takımını sahadan çekmesinin etkisi olduğunu yazdı.

RMC Sport'un haberine göre "Türkiye’de geçtiğimiz hafta sonu bir takımın sahadan çekilmesi, Senegal’in yaptığının kötü bir örnek olduğu konusunda CAF’ın kararını etkiledi. Senegal, CAS’a gidecek."

SELÇUK İNAN'IN TEPKİSİ NEYDİ?

Trendyol Süper Lig'de tansiyonun bir an olsun düşmediği haftada, Kocaelispor'un sahasında ağırladığı Konyaspor mücadelesi unutulmaz bir krize sahne olmuştu.

Karşılaşmada dakikalar 86'yı gösterdiğinde Konyaspor'un bulduğu kritik golle maçta dengeler tamamen değişti. Ancak asıl fırtına, mücadelenin sonuna eklenen uzatma dakikalarında koptu.

Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelenin ardından maçın hakemi tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi ve Konyaspor lehine penaltı kararı verdi. Bu düdük, Kocaeli stadyumunda adeta pimi çekilmiş bir bomba etkisi yaratmıştı.

Selçuk İnan, penaltı atışının kullanılmasını beklemeden arkasını döndü ve adeta isyan bayrağını çekerek kulübedeki tüm yedek futbolculara ile teknik ekibine "Toplanın, hepiniz içeri gidin!" talimatını verdi.

NE OLMUŞTU?

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı. Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Fas Senegal Sadio Mane Selçuk İnan son dakika kupa Ismail Jakobs Afrika Uluslar Kupası
