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Kura canlı yayınlandı, 20 kişi iş sahibi oldu

TOKAT HABERLERİ  | 15.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde istihdam edilecek olan 20 sürekli işçi kura çekilişi ile belirlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde istihdam edilecek olan 20 sürekli işçi kura çekilişi ile belirlendi. Pandemi dolayısıyla kura çekilişinin yapılacağı salona alınmayan adaylar, canlı yayından kura sonuçlarını takip etti.
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda sürekli işçi (4/D) alımı kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekilişinde konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Haziran ayında yapılan kura çekilişi ile 146 sürekli işçi Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışmaya başladığını hatırlattı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 20 adet sürekli işçi alımına izin verilmesiyle kura çekilişi yapıldığını ifade eden Parlaktaş, "Rektörlük olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese milletimiz adına, kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bugün burada güvenlik, temizlik ve bakım onarım hizmetleri için çeşitli unvanlarda 19’u Tokat merkez, 1 tanesi Almus ilçemizde olmak üzere 20 sürekli işçi kurası gerçekleştireceğiz. Sürekli işçi alımı için toplamda 2378 kişi başvurmuştur. Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listeler baz alınmak sureti ile sözlü sınava katılmak üzere açık iş sayısının 4 katı asıl liste olarak noter kura çekimi ile belirlenecek olup, ayrıca kura ile aynı sayıda yedek adayın isimleri belirlenecektir. Kura çekilişimizin milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından sonra üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere 5 temizlik görevlisi, 5 güvenlik görevlisi (Erkek), 1 güvenlik görevlisi (Kadın), 4 beden işçisi, 3 adet bulaşıkçı, 1 adet doğalgaz kalorifer ateşçisi, 1 adet soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere toplam 20 adet sürekli işçi alımı için noter huzurunda kura çekilişine geçildi. Yapılan kura çekilişi ile asıl ve yedek adaylar belirlendi. Covid-19 pandemisi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekilişi, üniversitenin web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlandı.

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