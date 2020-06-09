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Kura canlı yayınlandı, 200 kişi iş sahibi oldu

SİVAS HABERLERİ  | 09.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığı kura çekimiyle 200 kişilik güvenlik, hasta bakım ve temizliği unvanlarında kadro tahsisi yaptıSivas Cumhuriyet Üniversitesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına personel kadrosu desteği sağlanırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 200 kişilik Güvenlik ile Hasta Bakım ve Temizliği unvanlarında kadro tahsisi yapıldığını belirtti.Noter huzurunda, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Keykâvus Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kura canlı yayınlandı, 200 kişi iş sahibi oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığı kura çekimiyle 200 kişilik güvenlik, hasta bakım ve temizliği unvanlarında kadro tahsisi yaptı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına personel kadrosu desteği sağlanırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 200 kişilik Güvenlik ile Hasta Bakım ve Temizliği unvanlarında kadro tahsisi yapıldığını belirtti.

Noter huzurunda, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Keykâvus Salonu’nda gerçekleştirildi. Asıl listenin yanı sıra yedek liste de kura çekimiyle belirlendi. Buna göre güvenlik kadrosuna 5 asıl 5 yedek, hasta bakımı ve temizliği kadrosuna 195 asıl 195 yedek belirlenmiş oldu. Evraklarında eksik veya yalan beyan bulunan, evraklarını belirtilen zamanda teslim etmeyen asıl adayların yerine yedek adaylar değerlendirmeye alınacak. 5 kişilik güvenlik görevlisi kadrosuna 1035 kişi, 195 kişilik hasta bakım ve temizliği kadrosuna 665 kişi olmak üzere toplamda 1700 kişi başvurdu.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Üniversite Hastanemize tahsis edilen 200 kişilik kadro için buğun kura çekimi yapacağız. Biliyorsunuz yeni hastanemizin de temelini atacağız. Yeni hastaneye de hazırlık olacak kura çekimini yapmak üzereyiz. 4/d sürekli işçi kadrosunda 195 kişi hasta bakım hizmetleri, 5 kişi de güvenlik alacağız. Biraz sonra canlı yayında kurayı çekeceğiz. Bu, elbette Üniversitemiz ve şehrimiz için önemli. Bu sayede 200 aile geçimini sağlayabilecek. Gelecek hafta da 400 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağız. Böylece 600 kişi Üniversite Hastanemizde göreve başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Milletvekillerimize, siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin diyorum.” dedi.
Rektör Alim Yıldız’ın konuşmasının ardından Noter ve Personel Daire Başkanlığının ilgili personeli huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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