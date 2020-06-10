YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kura ile iş sahibi oldular

Kura ile iş sahibi oldular

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş.

Kura ile iş sahibi oldular

Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından, İl Özel İdaresi’nde istihdam edilmek üzere uygun iş pozisyonlarında yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonrası noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kütahya İl Özel İdaresi’nin ihtiyaç duyulan 30 iş pozisyonları için 16-19 Mart tarihleri arasında alınan iş müracaatı başvuruları sonrasında geçtiğimiz günlerde mülakatlar tamamlandı.
Mülakatlar sonrası yapılan değerlendirmelerde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından istihdam edilecek uygun kadrolar için tarafsızlık ilkesi doğrultusunda Kütahya İl Özel İdaresi yemekhanesinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “Burada bulunmanızın nedeni bir ekmek kapısı, bizim ihtiyacımız olan branşlarda çalışmak için geldiniz. Burada bulunduğunuza göre bizim ihtiyacımız olan branşlarda, pozisyonlarda sizlerin durumları uygundu. Arkadaşlarımız sizleri uygulama sınavına aldılar. Yapılan uygulama sınavında başarılı oldunuz. Hakkaniyetli alım nasıl olması gerekiyorsa öyle bir alım yapmayı gayret ediyoruz. Burası bir devlet kapısı burada kamu görevi yapıyoruz. Kırsalda ki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için oralara yol, su, altyapı, kanalizasyon gibi hizmetler götürmek için bir mücadele veriyoruz. Biz öncelikle mülakatı yapmak zorundaydık bize yarayacak olan personelleri beceri olarak görmemiz gerekiyordu. Bizim burada personel yetiştirme şansımız yok. Onun için seçme yapıp sizlerin becerilerini görmek durumundaydık. Sizlerin bunları bilip üzülmemenizi isteriz” dedi.
Konuşmanın ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak kurada çıkan asil ve yedek personel listesi açıklandı.
Kura çekimine Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, 2. Noter temsilcileri, mülakat da başarı gösterip kuraya girmeye hak kazanan personel adayları katıldı.

Kura ile iş sahibi oldular

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.