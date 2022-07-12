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Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak

12.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında, Ardahan Kalesi'ni gören bölgeye Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle belediye tarafından 10 bungalov ev, restoran, kameriyeler ve çocuk parkı kuruluyor - Belediye Başkanı Faruk Demir: - "Kura Nehri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ortadan bölüp Hazar'a akar. Bu güzelliği yapılan projelerle değerlendirdik. Çalışmayla burası Doğu Anadolu'daki butik tatil köyüne kavuşmuş oldu"

GÜNAY NUH - Ardahan'da belediye tarafından Kura Nehri kıyısında, Ardahan Kalesi'ni gören bölgeye kurulan "butik tatil köyü", doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ağırlayacak.

Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu noktaya Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle 10 bungalov ev, restoran, kameriyeler ve çocuk parkı kuruluyor.

Doğayla iç içe yapılan ve çevre düzenlemesi sürecindeki projenin tamamlanmasıyla turistlerin bölgeye ilgi göstermesi bekleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Kura Nehri kıyısını ilk kez bu tarz çalışma ile renklendirdiklerini söyledi.

Kura Nehri'nin Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçerek çevresini canlandırdığını ifade eden Demir, "Kura Nehri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ortadan bölüp Hazar'a akar. Bu güzelliği yapılan projelerle değerlendirdik. Çalışmayla burası Doğu Anadolu'daki butik tatil köyüne kavuşmuş oldu." diye konuştu.

- "Tam bir yaşam vadisine dönüşecek"

Demir, SERKA'nın projeye yüzde 50 destek verdiğini belirterek, çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kura Nehri'nin tam bir yaşam vadisine dönüşeceğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bir şehri şehir yapan, sosyal donatı alanlarıdır. Örneğin insanların buraya sabah kahvaltısı yapmaya ve gezmeye gelmesini istiyoruz. Kura Nehri manzaralı bir çay içilecek. Yani nefes alacağınız yerlere ihtiyaç var. Biz de bunları oluşturmak için çalışıyoruz. Şehrimize ilk kez böyle bir tesisi kavuşturan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz artık Kura Nehri'ne kıyıdan bakan değil, nehrin her iki tarafında ve içinde yaşayan bir Ardahan oluşturmaya çalıştık."

Demir, söz konusu çalışmayla bölgenin korunacağını ve nehirdeki kirlenmenin de önleneceğini sözlerine ekledi.

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