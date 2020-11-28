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Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

Ardahan'da soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kura Nehri yüzeyinin buzla kaplandığı kentte, çeşmeler de dondu. Bazı vatandaşlar nehir üzerindeki buz tabakasının üzerine çıkarak yürüdü.

Vatandaşlardan Mesut Kahya, gece hava sıcaklığının çok düştüğünü belirterek, "Şu an görüldüğü gibi birçok dere gibi nehir bile dondu. Şu an rahatlıkla Kura Nehri üzerine çıkabiliyoruz." dedi.

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