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Kuraklık alarmı veren Kazdağları’ndan sevindiren görüntü

07.04.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları’nda son yıllarda yaşanan en kurak kış aylarının ardından kuruma noktasına gelen Han Dere Şelalesi, bahar yağmurları ile birlikte tekrar yüksek su debisine ulaştı.

Kuraklık alarmı veren Kazdağları’ndan sevindiren görüntü

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Kazdağları, yetersiz yağış nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyordu. Kış mevsiminde özellikle yetersiz kalan kar yağışı nedeniyle birçok pınarın su debisinde azalmalar görüldü. Yüzlerce dere ve onlarca şelale kuraklıktan nasibini aldı. Bir haftadır bölgede etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve şelaleler tekrar suya kavuştu.

Kazdağları’nın gizli güzelliklerinden biri olan Han Dere Şelalesi de kuruma noktasına kadar gelirken, bahar yağışlarıyla birlikte tekrar eski güzelliğine kavuştu. Şelale, dron ile havadan görüntülendi.

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kazdağları

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