YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kuraklık baş gösterdi, köylüler yağmur duasına çıktı

Kuraklık baş gösterdi, köylüler yağmur duasına çıktı

08.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kış mevsiminde yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan köylüler, yağmur duasına çıktı.Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşanan kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazı sonrası cemaat cami önünde toplandı.

Tokat’ta kış mevsiminde yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan köylüler, yağmur duasına çıktı.
Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşanan kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazı sonrası cemaat cami önünde toplandı. Köylüler avuç içlerini toprağa çevirerek yağmurun yeryüzüne gelme temennisi ile dua etti. Aralarında çocukların da bulunduğu cemaat, imam Enver Karataş eşliğinde yağmur duası yaparak, bol ve hayırlı yağmur diledi. Cami imamı Enver Karataş, görev yaptığı köyde uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını kaydetti. Tarımla uğraşan köylülerin kurak hava nedeni ile tarlalarını ekemedikleri, süremedikleri için zor günler geçirdiğini ifade eden Karataş, “Kuraklık kapıda olduğu için bizde cemaatimizle güzel bir dua yaptık. Rabbim kabul eylesin. Rabbimizden hayırlı yağmurlar bekliyoruz. İnşallah nasip eder, 7-8 aydır köyümüze yağmur yağmıyor” dedi.

"Köyümüze hem kar hem de yağmur yağışı bekliyoruz"
Geçen yıl bu aylarda köyün kar altında olduğuna dikkat çeken Karataş, “Köyümüze hem kar hem de yağmur yağışı bekliyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar yağışı vardı. Dolayısı ile kuraklık ve yağmur sıkıntısı çekmiyorduk” diye konuştu.
Köy sakinlerinden Nevzat Al (82) ise yaklaşık 6 aydır yağmur yağmadığını belirterek, “Herkesin gözü gökyüzünde kaldı. Rabbim hayırlısı ile yağmur versin. Yapılan dualarımızı Rabbim kabul eylesin. Elimizden gelen dua etmek, başka tutarımız yok. Rabbime sığınacağız, dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
1/

Tokat Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:45
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Tokat Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Akademi Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Eriş Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Öğrenciler, pandemi de kitap okuyarak kazanıyor

Öğrenciler, pandemi de kitap okuyarak kazanıyor

Tokat'ta sis etkili oluyor

Tokat'ta sis etkili oluyor

Kelkit çayı daha temiz akacak

Kelkit çayı daha temiz akacak

Niksar’da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje

Niksar’da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje

Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kızın cenazesi toprağa verildi

Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kızın cenazesi toprağa verildi

Tokat’ta, 500 öğrenciye tablet bilgisayar

Tokat’ta, 500 öğrenciye tablet bilgisayar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.