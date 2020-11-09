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Kuraklık kestaneyi olumsuz etkiledi

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezi durumundaki Aydın’da kuraklık bu yıl kestaneleri de olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezi durumundaki Aydın’da kuraklık bu yıl kestaneleri de olumsuz etkiledi. Dal kanseri ile mücadele veren kestane üreticisinin bu yıl kuraklık nedeniyle yeni bir sorun ile karşı karşıya olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, üreticinin tek beklentisinin fiyatların korunması olduğunu söyledi.
Türkiye’de kestane ağacı varlığı ve kestane üretiminden Aydın’ın lider durumda olduğunu Aydın’da da en fazla kestane üretiminin Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ile Ödemiş ilçelerinin zirvesindeki dağlarda gerçekleştiğini belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, hasat sezonunun sona erdiğini belirtti. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede önemli düşüş olduğunu ve irilik olarak da kestanelerin geçen yıllara göre kalibre düşüklüğü yaşadığını belirten Tuna, “Diğer ürünlere göre hasadı daha çabuk ve kısa bir dönemde gerçekleşen kestanede bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin eksik olduğunu görüyoruz. Aydın ili olarak Türkiye’nin en fazla kestane ağacı varlığına sahibiz. Ancak daha önce dal kanseri nedeniyle yaşadığımız sıkıntılara ilave olarak bu yıl kuraklık nedeniyle yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. Bu sene yağmur yağmadığı için kestane küçük kaldı iri tane yapamadı. Bu nedenle kalite zayıf. Hasadı oldukça tehlikeli olmasından dolayı işçilik maliyeti oldukça pahalı, çırpma yevmiyesi gündeliği 300-400 TL civarında. Maliyetin yükselmesine etken olan birçok sebep var. Şu anda akıntı kestane dediğimiz kendiliğinden dökülen kestane satılmaya başladı. Fiyatı 20 TL civarında. Üreticiler olarak beklentimiz bu fiyatların korunması” diyerek kestane üreticisinin iyi başlayan fiyatların korunmasını talep ettiğini söyledi.

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