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Kuraklık kızakçıları da vurdu

SİVAS HABERLERİ  | 16.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kuraklık nedeniyle Sivas kent merkezine yağmayan kar çocukların çok sevdiği kızakları raflarda bırakarak, imalatı durma noktasına getirdi.Ülke genelinde baş gösteren kuraklık birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.

Kuraklık nedeniyle Sivas kent merkezine yağmayan kar çocukların çok sevdiği kızakları raflarda bırakarak, imalatı durma noktasına getirdi.
Ülke genelinde baş gösteren kuraklık birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Sivas’ta geçen yıl Kasım ayında kent merkezinde kar yağışı şehri beyaza bürürken bu yıl Aralık ayında olunmasına rağmen kent merkezinde kar yağışı görülmedi. Kar yağışının etkisini göstermemesi, başta kış turizm olmak üzere birçok alanı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışının olmaması nedeniyle çocukların vazgeçilmezi olan kızaklar da raflarda kaldı. Kızak imalatçıları satışların neredeyse sıfıra kadar düşmesi nedeniyle kızak imalatını durma noktasına getirdi.
Siftah yapamadan evlerine dönüyorlar
Ata sanayi bölgesinde marangozluk yapan Bilal Koç, satış yapamadıkları için hiç para kazanmadan eve döndüklerini belirterek “Geçen sene normal bir şekilde kızaklarımızı yapıyorduk. Bu sene kuraklık olduğu için kar yağmadı, çocuklar dışarıda değil. Satışlarda durgunluk var. Ne olacak bilmiyoruz. 25- 30 liraya, maliyetinden daha az fiyata yapıyorduk çocuklar sevinsin diye. Bu sene o da yok. Birde bu korona virüsünden dolayı bayağı bir düşüş oldu. Siftah etmeden eve gidiyoruz. Kapatıyoruz dükkanı. Sivas kış memleketi şu an da çocukların dışarıda kızak kayması lazım. Geçen sene böyle değildi. İklimler, mevsimler değişti’’ şeklinde konuştu.

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