Kuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haber

Son yağan kar ve yağmurların ardından Kaz Dağları’ndan baraja dolan su 82 milyon 894 metreküp oldu. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Bayramiç Barajı şu anda su seviyesi konusunda iyi durumda, çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu hiç israf etmeden kullanmasını talep ediyoruz” dedi.

Çanakkale merkez ve ilçeleri, geçen yıllara oranla bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlarda su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklığın en açık örneği, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda görüldü. Yeterli yağış almadığı gibi, Aralık ayında 1774 metre yüksekliğindeki Kaz Dağları’na kar düşmeyince Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip baraj, su seviyesinin yaklaşık 10 milyon metreküpe düşmesiyle kuraklık sinyali vermeye başladı.

Adeta kuruyan ve havzasında adacıklar oluşan Bayramiç Barajı, son 5 aydaki yağışlar ile yüzde 87 doluluk oranına ulaştı. Türkiye’de birçok baraj halen dolmayı beklerken, Bayramiç Barajı’nın dolup taşmasındaki en büyük etken mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları oldu. Su seviyesi 10 milyon metreküpten 82 milyon 894 metreküp çıkan barajın dolmaya başlaması üreticilerin yüzünü güldürdü. Zirvesinde hala beyaz örtü bulunan Kaz Dağları, zengin su kaynaklarıyla ilkbahar aylarında da barajı beslemeye devam edecek.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, kurak bir yıl geçirdiklerini belirtti. Kış yağmurlarının az olması nedeniyle barajlarda yaşanan su oranının azlığı bahar yağmurları ile dolmaya başladığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Çanakkale’nin meşhur Batak ovasını Bayramiç Barajı’ndan gelen su besliyor. Kışın yüzde 50 seviyesinde olan suyumuz, şu an yüzde 87 civarında. Bayramiç Barajı şu anda su seviyesi konusunda iyi durumda, çiftçimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama çiftçimiz de bu konuda biraz dikkatli olacak. Suyu hiç israf etmeden kullanmasını talep ediyoruz. Çünkü su önemli, bu yıl yaz aylarının sıcak olacağı düşünülüyor. Eğer yaz sıcak giderse, sıcak olursa o zaman suyun da bizim ne kadar yeteceğini tam bilemiyoruz. Onun için tedbiri elden bırakmadan suyu kullanmak istiyoruz” dedi.

Çanakkale il genelindeki 9 barajda doluluk oranı; Biga Bakacak Barajı 27 milyon 346 metreküp, Biga Taşoluk barajı 38 milyon 956 metreküp, Bayramiç Barajı 82 milyon 894 metreküp, Atikhisar barajı 28 milyon 362 metreküp, Ayvacık Barajı 29 milyon 108 metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 13 milyon 228 metreküp, Umurbey Barajı 39 milyon 731 metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 1 milyon 464 metreküp ve Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 8 milyon 806 metreküp.

Çanakkale il genelinde bulunan 9 barajın su kapasiteleri ise; Biga Bakacak Barajı 130 milyon metreküp, Biga Taşoluk Barajı 88 milyon metreküp, Bayramiç Barajı 96 milyon metreküp, Atikhisar Barajı 54 milyon 115 bin metreküp, Ayvacık Barajı 39 milyon metreküp, Lapseki Bayramdere Barajı 18 milyon 500 bin metreküp, Umurbey Barajı 52 milyon 700 bin metreküp, Gelibolu Tayfur Barajı 4 milyon metreküp, Gökçeada Zeytinliköy Barajı ise 12 milyon 280 bin metreküp.

