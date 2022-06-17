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Kuraklıktan etkilenen Hasanlar Barajı son yağışlarla suya doydu

17.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki, 2 yıl önce kuraklık sonucu su seviyesi düşen barajda doluluk son yağışlarla yüzde 100'e ulaştı - Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız: - "Bu yıl kar da iyi yağdı, kaynakları besledi ancak bu yağışın uzun vadede yeraltı kaynaklarını beslemesi gerekir. Yeraltı su kaynakları yeteri kadar dolmazsa önümüzdeki yaz sonu ve sonbahardaki yağış azlığıyla yine kuraklık çekeriz"

ÖMER ÜRER - Düzce'de tarım faaliyetlerine su sağlayan ve 2 yıl önce yaşanan kuraklık sonucu seviyesi düşen Hasanlar Barajı, son yağışlarla suya doydu.

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'inin su ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede 2020'de yaşanan kuraklık sonucu su seviyesi düşen Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı, son yağışlar ve kar sularının erimesiyle yüzde 100'e ulaştı.

Barajda 2 yıl önceki su seviyesi ile tam kapasiteye ulaşan doluluk sonucu ortaya çıkan görüntüler tek karede birleşti.

- "2020 dünyada en kurak yıllardan biri oldu"

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, küresel bir kriz olan iklim değişikliği konusunda ulusal bazda çalışmaların olduğunu söyledi.

Yurt içinde ve dışında su havzalarıyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yıldız, "Türkiye'de çölleşme veya çöl iklimi yok. Çölleşmeye giden bir iklimden bahsedilip böyle kavramsal bir tanım var ama Türkiye'de çöl olarak ifade ettiğimiz bir yer yok. Kurak yer de yok gibi söylense de bir kuraklık görülmeye başlandı. 'Yarı kuraklık' diye ifade edilen bir kuraklık mevcut." diye konuştu.

Yıldız, 60-70 yıllık yağış verilerine değinerek şunları ifade etti:

"Kısa vadede baktığımızda geçen yılki yağışa göre bu yıl yağış arttı diyebiliriz. 2020, dünyada en kurak yıllardan biri oldu. Dolayısıyla 2020'deki kuraklığı referans alarak olumlu bir senaryo çizilmesi doğru değil. 60-70 yıllık verilerde nerelerdeyiz, ona bakmak lazım. O ortalamanın halen altındayız. Son zamanlardaki yağışlar 'şiddetli yağış' dediğimiz yağışlardır. Bu yağışlar topraktaki gözenekleri tıkıyor ve yeraltı suyuna dönüşmüyor. Bu yüzeysel yağışlar sel olaylarını artırıyor. Birkaç ayda yağacak yağış, saatler veya gün içerisinde indiği için toprak ememiyor ve yeraltı kaynağını besleyemiyor. Önümüzde temmuz, ağustos, eylül ayları var. Bir de mevsimler dönmeye başladı, belki de aralık ayına kadar yaz mevsiminin uzayacağı gibi senaryolar var."

Barajlara giren suyun önemli olduğuna işaret eden Yıldız, "Bu yıl kar da iyi yağdı, kaynakları besledi ancak bu yağışın uzun vadede yeraltı kaynaklarını beslemesi gerekir. Yeraltı su kaynakları yeteri kadar dolmazsa önümüzdeki yaz sonu ve sonbahardaki yağış azlığıyla yine kuraklık çekeriz. Geçici olarak 1-2 aydır yağışlı havanın olması, bizim bütün senaryoyu olumlu yorumlamamıza neden olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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