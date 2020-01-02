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  4. Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza

Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yılbaşında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 44 bin 852 TL para cezası kesildi.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşında huzurun ve güvenliğim sağlanması amacıyla 26 trafik timi 65 personelle denetimler gerçekleştirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yılbaşında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 44 bin 852 TL para cezası kesildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşında huzurun ve güvenliğim sağlanması amacıyla 26 trafik timi 65 personelle denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde denetimlerini sürdüren ekipleri tarafından 2 bin 503 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 74 araç sürücüsün toplam 44 bin 852 TL para cezası kesildi. 31 araç trafikten men edilirken, 13 kişinin sürücü belgesi geçici olarak alındı. Jandarma İl Komutanlığı tarafından denetimlerin il genelinde sürdürüleceği öğrenildi.

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Kartepe
Yalın Eczanesi
Golcuk
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Çınar Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Handan Eczanesi
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