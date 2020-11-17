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Kurallara uymayan 63 araç sürücüsüne 88 bin 513 TL para cezası kesildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 63 araç sürücüsüne toplamda 88 bin 513 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre, denetimler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 63 araç sürücüsüne toplamda 88 bin 513 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, denetimler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Selçuklu, Osmangazi ve Orhangazi mahallelerinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve egzozu açık araç sürücüleri için çalışma başlattı. Polis ekipleri son bir haftada yaptıkları denetimlerde 63 araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşüren ve çeşitli suç unsurlarından 88 bin 513 lira para cezası kesti. Denetimlerde ayrıca 1 araç 60 gün trafikten men edilirken, 3 kişinin de sürücü belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

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