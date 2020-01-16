YURTHABER
  4. Kurallara uymayan işyerleri mühürlendi

Kurallara uymayan işyerleri mühürlendi

DÜZCE HABERLERİ  | 16.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi kent merkezinde faaliyet gösteren esnafların dükkanına hijyen ve evrak denetimi düzenledi.

Düzce Belediyesi kent merkezinde faaliyet gösteren esnafların dükkanına hijyen ve evrak denetimi düzenledi. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 12 işyeri tutanak tutularak mühürlendi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sorumluluğu altında bulunan işyerlerine denetim düzenledi. Hijyen kurallarına uygunluk ve işyeri çalıştırma ruhsatlarının incelendiği denetimlerde çoğunluğu yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen çeşitli işyerleri hijyen kurallarına aykırı durumlar ve evrak eksikleri gerekçe gösterilerek mühürlendi. Aralarında berber, market, çay ocağı, mobilya ve fırın dükkanları olan işletmelerde inceleme yapan Zabıta ekipleri, işyeri sahiplerinden ruhsatlarını göstermelerini isterken gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde de hijyen kurallarına aykırı durumları tutanak ile kayıt altına aldı.
Denetimler hakkında yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyen kurallarına göre karşılamayan, işyeri çalıştırma izni bulunmayan çoğu yabancı uyruklu kişilere ait 12 dükkan hakkında tutanak tutarak dükkanlarını mühürledik. Kıymetli vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlattığımız ve hijyen kurallarına aykırı davranan, kurumumuzun verdiği belgeleri almayan esnaflara yönelik denetimlerimizin devam edeceğini, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal cezai yaptırımların uygulanacağını belirtiriz” ifadeleri yer aldı.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Düzce Belediyesi sorumluluğu altındaki her mahallede yürütülecek düzenli denetimler ile işletmeleri kontrol etmeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Düzce’de yatırımcıya tam destekDüzce’de yatırımcıya tam destek
Sarıyayla Baraj havzası ıslah edilecekSarıyayla Baraj havzası ıslah edilecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Düzce Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.