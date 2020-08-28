YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kurallara uymayan sürücüler drone’dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone’dan kaçamadı

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hatalı sürücüler Drone’dan kaçamadı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hatalı sürücüler Drone’dan kaçamadı. Havadan gerçekleştirilen uygulamada 2 saatte toplam 11 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesildi. Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücülerini, emniyet ekiplerince havadan denetlendi. Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada toplam 51 kural ihlali tespit edildi. 22 kemer takmama, 21 kırmızı ışık ihlali, 4 seyir halinde cep telefonu kullanımı, 2 yayaya yol vermeme, 2 kask takmama ihlallerinden toplam 11 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Alacak verecek davası kanlı bitti
Alacak verecek davası kanlı bitti
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
13:15
İkindi
16:55
Akşam
19:52
Yatsı
21:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Altuğ Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.